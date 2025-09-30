Sube a dos cifra de migrantes muertos por ataque en centro de detención en EEUU

afp_tickers

3 minutos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes la muerte de un connacional que resultó herido la semana pasada en el ataque armado a un centro de detención de migrantes en el sur de Estados Unidos, elevándose a dos el número de fallecidos por este suceso.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, según el Departamento de Seguridad y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

García «falleció el 30 de septiembre a causa de las heridas sufridas cuando un francotirador abrió fuego contra las instalaciones del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] en Dallas, dirigidas a agentes federales», dijo a la AFP un portavoz del DHS.

Según las autoridades locales, García ingresó hace varios años de forma ilegal a Estados Unidos y tenía condenas por no identificarse adecuadamente y por presentar documentación falsa. Había sido acusado también de manejar bajo efectos del alcohol.

Pasó a custodia de ICE el 24 de septiembre, horas antes del ataque.

«Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y un proveedor para nuestra familia», dijo su esposa Stephany Gauffeny, citada por LULAC.

En su habitual rueda de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum añadió que su gobierno presentó una carta diplomática «exigiendo que se haga una investigación a fondo» y detalló que apoyaron a la madre del fallecido para que pudiera estar en Estados Unidos.

«Si quieren presentar una denuncia daremos todo el apoyo», añadió.

-Primera víctima-

El primer fallecido había sido identificado el lunes como Norlan Guzmán Fuentes, salvadoreño de 37 años.

El ICE aseguró que tenía antecedentes por agresión, asalto con arma letal, conducción en estado de ebriedad y daño a la propiedad, pero dijo que los cargos de agresión y asalto habían sido retirados o desestimados.

Un tercer detenido también resultó herido.

El ataque a este centro de detención en Dallas, Texas, fue perpetrado por el estadounidense de 29 años Joshua Jahn, quien disparó desde una azotea cercana y luego se suicidó en el lugar.

Según la fiscalía, el objetivo de Jahn era «aterrorizar» a los agentes del ICE, la principal agencia responsable de ejecutar la promesa del presidente Donald Trump de detener y expulsar a millones de migrantes indocumentados.

El papel de ICE ha generado fuertes críticas desde la oposición demócrata y sectores de izquierda por su uso de agentes armados y enmascarados para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

El DHS afirma que los ataques contra el ICE han aumentado un 1.000% desde que se iniciaron las redadas, al inicio del segundo mandato de Trump.

yug/ad/mav/dga