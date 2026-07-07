Sube a once el número de muertos por tormentas y tornados en el centro de China

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(Actualiza EX2004 con nueva cifra de fallecidos y de afectados)

Pekín, 7 jul (EFE).- Al menos once personas murieron, otra permanece desaparecida y más de 14.000 se vieron afectadas después de que tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vendavales y tornados azotaran la noche del lunes el este de la provincia central china de Hubei, informó este martes la agencia estatal Xinhua.

El balance anterior en la provincia, de una superficie similar a la de Uruguay y con unos 58 millones de personas, era de ocho fallecidos, un desaparecido y 275 heridos.

Según las autoridades provinciales citadas por Xinhua, el episodio de convección severa afectó entre el lunes y el martes a las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, con fuertes precipitaciones y vientos asociados a tormentas eléctricas.

Entre las 19:00 y las 23:00 hora local del lunes (11:00 y 15:00 GMT), 53 municipios registraron vientos de tormenta, dos de ellos de nivel 13, mientras que algunas localidades sufrieron tornados.

Hasta el momento, el temporal ha dejado 14.600 damnificados, once muertos, un desaparecido y 331 heridos, además de 996 personas trasladadas de forma preventiva y otras 246 reubicadas, de acuerdo con el último balance oficial.

Las autoridades también contabilizaron 22 viviendas derrumbadas y daños en otras 4.855.

El Gobierno provincial de Hubei señaló que el episodio tuvo un carácter «extremadamente repentino» y vientos de gran intensidad en un corto periodo de tiempo, y pidió a las autoridades locales reforzar las tareas de prevención, atender a los heridos y evitar desastres secundarios.

Las labores de rescate y asistencia continúan en marcha, mientras las autoridades verifican el alcance de los daños.

El episodio convectivo se suma a las fuertes lluvias que el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero en tocar tierra este año en China, ha dejado desde el sábado en el sur del país, donde ha causado al menos cuatro muertos y 55.000 afectados en la región de Guangxi (sur).

Durante su paso, el tifón ha provocado la rotura de embalses, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad, además de obligar a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos. EFE

aa/imh/cc