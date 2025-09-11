Sube a seis el número de muertos por explosión de camión de gas en México

afp_tickers

3 minutos

Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis el número de fallecidos por el accidente, informaron este jueves autoridades locales.

La capital del país se vio sacudida el miércoles por la tarde por el poderoso estallido de un vehículo cargado con cerca de 50.000 litros de gas cuando circulaba por un puente en el populoso distrito de Iztapalaba.

«Tenemos dos personas fallecidas adicionales a las cuatro que se comentó anoche», dijo este jueves a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad.

La noche del miércoles, la alcaldesa de Ciudad de México, la izquierdista Clara Brugada, confirmó cuatro muertos y divulgó una detallada lista de 90 heridos.

Urzúa dijo que una decena de heridos ya fueron dados de alta mientras 21 están en «estado crítico» con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo. «Tres además están graves», añadió.

Numerosos familiares de los pacientes pasaron la noche a los hospitales públicos a los que fueron trasladados en espera de noticias.

A los nosocomios han acudido además varias personas para llevar bebidas y alimentos a estos familiares.

– «Buscar la no repetición» –

El camión cargado con el combustible volcó sobre su costado cuando circulaba por un trasitado de cruce de puentes y avenidas.

«Se formó una nube tóxica tremenda que finalmente se incendió y provocó el flamazo», añadió Urzúa al subrayar la necesidad de fortalecer las normativas para el traslado de estas sustancias inflamables.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente «trágico» que no debe volver a ocurrir.

«No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición», dijo la mandataria.

Explicó que las instituciones federales encargadas de otorgar permisos para el transporte de sustancias peligrosas revisarán las normativas.

Las autoridades aseguraron inicialmente que la empresa propietaria del camión cisterna no contaba con seguros, pero en un comunicado conocido este jueves la firma informó que ya activó tres polizas para cubrir daños y reparaciones.

En medios locales y redes sociales se reproducen desgarradoras imágenes de personas con sus ropas totalmente consumidas por fuego y grandes quemaduras en su piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

En el sitio también se observaron varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida. Otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron transporte y almacenamiento de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

En enero de 2019, un incendio y la posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

En 1984 una explosión en instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos en el suburbio capitalino de San San Juan Ixhuatepec dejó más de 500 muertos.

sem/mar