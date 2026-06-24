Sube al máximo la alarma por calor extremo en el noreste de Austria

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Viena, 24 jun (EFE).- Las autoridades austríacas elevaron este miércoles al nivel máximo (de naranja a roja) la alerta por calor para el próximo fin de semana en el noreste del país, donde los termómetros subirán previsiblemente hasta los 39 o 40 grados centígrados.

En las zonas afectadas, que incluyen las ciudades de Viena, Linz y Wels, así como las sureñas Graz y Klagenfurt, se espera un «estrés por calor extremo», mientras que en el resto del país se mantiene la alerta naranja, advirtió en un comunicado Geosphere Austria, el servicio meteorológico nacional.

Según el pronóstico, se prevé que el sábado y el domingo se superen los 35 grados en las capitales de los nueve estados federados, con máximas en Viena que podrían alcanzar los 39 o incluso 40 grados durante el día, y noches «tropicales», con temperaturas que no bajarán de los 20 grados.

Geosphere advirtió de que, más allá del aumento de la temperatura corporal y del pulso, el calor extremo puede causar debilidad, fatiga, dolores de cabeza, calambres musculares, confusión, mareos, alteraciones de la conciencia, náuseas, vómitos o diarrea.

«¡No salga a la calle durante las horas más calurosas del día! Corra las cortinas o baje las persianas. ¡Abra las ventanas principalmente por la noche o durante las horas frescas de la mañana! ¡Evite los grandes esfuerzos o posponga las actividades físicas al aire libre para las primeras horas de la mañana o de la tarde!», insta la nota.

Recuerda asimismo que ante esta canícula habría que beber al menos dos litros de agua diarios, té sin azúcar o zumos de frutas diluidos, y evitar el consumo de alcohol.

Estas mismas recomendaciones fueron respaldadas hoy por el Colegio de Médicos de Viena, que hizo un llamamiento a «tomar en serio los peligros del calor» y advirtió de que las superficies asfaltadas y de hormigón elevan aún más la carga térmica. EFE

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