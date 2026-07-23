Sube más de un 10 % el coste de transporte de crudo desde los puertos rusos del mar Negro

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Moscú, 23 jul (EFE).- Los costes de transporte de crudo desde el puerto ruso de Novorossísk subieron más de un 10 % debido al aumento de los ataques contra buques en el mar Negro, informó este jueves el diario Kommersant.

El coste de transportar 140.000 toneladas de petróleo ruso en un buque cisterna desde Novorossísk hasta la costa oeste de la India aumentó un 14,6 %, hasta los 78,6 dólares por tonelada.

A su vez, el precio a pagar por el flete de 135.000 toneladas de crudo desde la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), en la misma ciudad rusa, hasta el mar Mediterráneo, aumentó un 10,4 %, hasta los 35,2 dólares por tonelada.

Según fuentes de Kommersant, el problema no es ya tanto el aumento de los costes de flete, sino la posible negativa de los transportistas a atracar sus buques en los puertos rusos del mar Negro debido al peligro de los ataques.

Precisamente ayer se conoció que el KTK interrumpió la carga de petróleo en la terminal por temor a nuevos ataques, después de que un dron impactara el lunes contra un petrolero.

Las empresas interesadas en la ruta del petróleo kazajo exigen una protección integral de su ruta, desde el oleoducto hasta la logística de los navíos.

Las Fuerzas Armadas rusas golpean paralelamente los puertos ucranianos de Odesa, y desde el 11 de julio han golpeado al menos 28 buques de carga.

En la segunda semana de julio, los envíos de petróleo desde el puerto de Novorossíisk casi se duplicaron con respecto a la semana anterior, alcanzando las 80.000 toneladas diarias. Ello supone un 18,4 % menos que en junio, pero un 40 % más que en mayo. EFE

mos/ep