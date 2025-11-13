Sube número de rusos que optan por establecimientos de comida rápida en lugar restaurantes

Moscú, 13 nov (EFE).- Los rusos consumen cada vez más en establecimientos de comida rápida que en cafeterías y restaurantes, según publicó hoy el periódico Kommersant.

El medio indicó que el número de pedidos en cafeterías y restaurantes tradicionales de Moscú disminuyó un 5 % entre enero y octubre de 2025, tendencia que se observa en otras ciudades de Rusia.

Al mismo tiempo, los ingresos de los establecimientos tradicionales aumentaron levemente debido al incremento del monto promedio de las cuentas.

Paralelamente, subió en un 7 % el número de las compras en locales de comida rápida.

Según las grandes cadenas del sector, incluido el sustituto de McDonald’s en Rusia (Vkusno i Tochka), ante la alza general de los precios, los consumidores rusos optan cada vez más por opciones más rápidas y económicas.

Una calidad y unos precios predecibles se logran gracias a la magnitud del negocio y relaciones a largo plazo con los proveedores, explicaron en Vkusno i Tochka. EFE

