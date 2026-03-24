Suben a 1.072 los muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano

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Beirut, 24 mar (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se elevó este martes a 1.072, después de que 33 nuevas personas perdieran la vida y 90 más resultaran heridas en las últimas 24 horas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

En cuanto al balance total de heridos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, asciende ya a 2.966, entre ellos 382 niños, mientras que también hay 121 menores entre los fallecidos, según los últimos datos difundidos por el departamento de Emergencias.

Desde el lunes por la tarde, una serie de ataques israelíes contra diferentes áreas del país causaron al muerte de 33 personas y heridas a otras 90, agregó.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano, donde en los últimos días ha atacado también puentes que conectan la franja más meridional del país con el resto del territorio, supuestamente para cortar el paso a los combatientes del grupo chií Hizbulá.

El Ejército israelí se enfrenta además a Hizbulá como parte de una operación terrestre en el sur del Líbano.

En medio de todo ello, el Ministerio libanés de Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

Teherán es el principal aliado de Hizbulá, al que ayuda a financiar, armar y entrenar. EFE

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