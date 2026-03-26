Suben a 1.116 los muertos y a 3.229 los heridos por la ofensiva israelí contra el Líbano

1 minuto

Beirut, 26 mar (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se eleva ya a 1.116, entre ellos 121 niños, y el de heridos se sitúa en 3.229, de los que 399 son menores, informó este jueves el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

El último informe de situación emitido por el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, indica que en las últimas 24 horas perdieron la vida 22 personas y otras 110 resultaron heridas en acciones israelíes contra diferentes zonas del Líbano.

Por otro lado, el balance total desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, de 1.116 muertos y 3.229 heridos, incluye a 42 trabajadores sanitarios asesinados en ataques contra objetivos del sector, que también dejan 119 paramédicos, médicos o enfermeros heridos.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí, se enfrenta al grupo chií Hizbulá, que trata de contener su avance entre crecientes temores a que el Estado judío invada la franja fronteriza a largo plazo, tal y como han amenazado algunos altos cargos israelíes en los últimos días. EFE

njd/mra