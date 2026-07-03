Suben a 10 los muertos en la explosión de bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

Compartir

3 minutos

(Actualiza número de víctimas y añade detalles)

Damasco, 3 jul (EFE).- Las autoridades sirias comunicaron este viernes que el número de víctimas mortales de la explosión de una bomba el jueves en una cafetería cerca del Palacio de Justicia en Damasco ha subido a 10, mientras que la cifra de heridos se sitúa en 21, según un escueto comunicado.

El texto no dio a conocer detalles sobre el estado de los heridos, si bien en las últimas horas diversas fuentes oficiales sirias advirtieron de que varios de ellos están graves por la fuerte explosión, producida a unos 70 metros del Palacio de Justicia y en una cafetería frecuentada por abogados.

El ministro de Salud sirio, Musab al Ali, visitó hoy a los heridos que reciben tratamiento en el Hospital Damasco «para comprobar su estado de salud y evaluar el nivel de los servicios médicos que se les prestan», según un comunicado del citado departamento.

Junto a la nota, el ministerio publicó imágenes de algunos de los heridos a los que visitó Al Ali, entre los que se podía ver a un niño de unos 13 años vestido con ropa azul similar a la que se usa para los pacientes en quirófanos.

El atentado, cuya autoría no ha asumido ningún grupo hasta el momento, ocurrió en la tarde del jueves en la zona de Hiyaz, en el centro de Damasco, cuando un artefacto explosivo detonó en la cafetería.

Los heridos fueron trasladados a cuatro hospitales de la capital siria.

«Las investigaciones iniciales demostraron que la explosión fue causada por un artefacto explosivo casero de aproximadamente un kilo, equipado con metralla metálica», destacó un comunicado del ministerio de Interior.

Asimismo, afirmó que la investigación continúa y que cualquier novedad se anunciará a través de los canales oficiales del Ministerio.

Según constató EFE sobre el terreno, también se desplegaron equipos de la Defensa Civil y las fuerzas de seguridad acordonaron las carreteras circundantes, con el acceso a la calle donde ocurrió el atentado bloqueado en ambas direcciones.

«Las investigaciones revelarán más detalles y todos aquellos que hayan derramado sangre siria recibirán su castigo», advirtió el gobernador de Damasco, Maher Marwan, quien agregó que «hay fuerzas que acechan la estabilidad de la región y tratan de socavar la seguridad», sin señalar a ningún grupo.

Organismos como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, así como varios gobiernos de la región, entre ellos los de Egipto, Omán y Arabia Saudí, se solidarizaron con las autoridades sirias contra «todo tipo de acción terrorista».

El atentado ocurrió pocas semanas después del inicio en Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio. EFE

gba-fa/mra

(foto)(vídeo)