Suben a 102 los muertos y a 638 los heridos en cuatro días de ataques israelíes en Líbano

Beirut, 5 mar (EFE).- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 102 y el de heridos a 638, al cumplirse este jueves cuatro días del inicio de los ataques, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Según un escueto comunicado emitido por la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, «el balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo, hasta la tarde del jueves, 5 de marzo, subió a 102 fallecidos y 638 heridos».EFE

