Suben a 102 los muertos y a 638 los heridos en cuatro días de ataques israelíes en Líbano

Beirut, 5 mar (EFE).- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 102 y el de heridos a 638, al cumplirse este jueves cuatro días del inicio de los ataques, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

Según un escueto comunicado emitido por la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, «el balance de víctimas por la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo, hasta la tarde del jueves, 5 de marzo, subió a 102 fallecidos y 638 heridos».

«Se espera que este recuento aumente según los hospitales reciben a más víctimas», agrega la nota.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, aunque la madrugada de este jueves alcanzó también por primera vez en este conflicto el campamento de refugiados palestinos de Bedawi, en el norte del país.

La ofensiva comenzó después de que el grupo chií libanés atacara el norte del Estado judío la noche del domingo al lunes.

Este es la mayor rotura del alto el fuego alcanzado hace 15 meses, pese a que durante todo ese tiempo el Estado judío siguió perpetrando ataques contra el territorio libanés de forma casi diaria, generalmente contra presuntos objetivos de Hizbulá. EFE

