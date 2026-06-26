Suben a 106 los españoles desaparecidos en Venezuela y localizados 14 bajo los escombros

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Madrid, 26 jun (EFE).- El número de españoles desaparecidos tras los terremotos de Venezuela se eleva a 106 y se mantiene en 4 la cifra de fallecidos, según el último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que informa de 14 nacionales localizados bajo los escombros..

Estos «constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército», aseguran este viernes fuentes de Exteriores.

Desde ese departamento se reitera a los españoles que se encuentren en Venezuela la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular, cuyos números están en las redes de la embajada y del ministerio, así como en su página web.

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado en la red social X de que ha abandonado ya Venezuela el avión militar enviado con ayuda y equipos de rescate, utilizado ahora para repatriar a 59 españoles, once portugueses y una búlgara. Vuelan hacia la República Dominicana.

Según informó este viernes el Ministerio de Exteriores, se iba a utilizar el vuelo de regreso para repatriar a un grupo de turistas que había quedado bloqueado en el país caribeño tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país y que, de acuerdo con los últimos datos oficiales venezolanos, han causado por el momento 589 muertos y 2.980 heridos. EFE

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