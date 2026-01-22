Suben a 124 los muertos y al menos 723.000 los afectados por inundaciones en Mozambique

3 minutos

Maputo, 22 ene (EFE).- El número de muertos por el temporal de lluvias e inundaciones que azotan el sur y centro de Mozambique aumentó a 124 y afectó a al menos 723.000 personas desde el inicio de la temporada de lluvias en octubre pasado, según informaron este jueves fuentes oficiales.

“Aún estamos rescatando personas atrapadas en varios distritos de la provincia de Gaza. Hemos encontrado algunas sin vida, elevando el número de muertos a 124 personas. También hay varios desaparecidos y 99 heridos”, dijo la presidenta del Instituto Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (INGD), Luísa Meque, en rueda de prensa.

“Estas inundaciones han puesto en situación de emergencia humanitaria a 723.532 personas en las provincias de Sofala, Manica, Inhambane, Gaza, Maputo y en la ciudad de Maputo, que han tenido que abandonar sus hogares”, agregó Meque.

De acuerdo con datos oficiales, 82.634 viviendas se encuentran bajo agua, 11.519 parcialmente destruidas y 4.989 completamente destruidas.

Las lluvias comenzaron a disminuir en las zonas afectadas y la presa Corrumana, en la provincia de Maputo pasó de descargar unos 1.500 metros cúbicos por segundo a 1.000 metros cúbicos por segundo.

“Continuaremos reduciendo gradualmente, lo que permitirá disminuir los niveles de agua que inundan la Carretera Nacional Nº 1, la única vía que conecta la ciudad de Maputo con el resto del país”, informó a EFE el director nacional de Gestión de Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos.

El funcionario añadió que también están reduciendo las descargas en Gaza, dónde se encuentra la presa de Massingir, que pasó de 14.000 a 3.000 metros cúbicos por segundo en los últimos ocho días.

“Esto permitirá reducir las inundaciones en Chókwè, que ya bajaron a 8,5 metros de altura respecto al pico de 9,89 metros, aunque los volúmenes de agua siguen siendo elevados y el riesgo de inundaciones continúa hasta alcanzar los 4,5 metros”, detalló Vilanculos.

Según Save the Children, la apertura de 14 compuertas de la presa de Massingir, en Gaza, liberó unos 17.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que desbordó el río aledaño Limpopo y sumergió la ciudad de Chókwè y gran parte del distrito de Guijá, desplazando a miles de personas.

En el distrito de Chibuto, el agua llegó a un pico de 12 metros, y esta madrugada esperan alcanzar un máximo de 9 metros de altura en la ciudad de Xai-Xai.

La disminución de las aguas en el sur y centro de Mozambique depende del escurrimiento proveniente de Sudáfrica y Zimbabue, donde las presas están al máximo de su capacidad.

Vilanculos alertó de que “el riesgo inminente en la presa sudafricana de Senteeko, que presenta gran inestabilidad y erosión. Si se rompe, podría generar una nueva ola que agravaría las inundaciones en los distritos de Magude y Manhiça, en la provincia de Maputo”.

El país africano se encuentra en plena temporada de lluvias y, hasta su final previsto en marzo, los meteorólogos pronostican todavía más caída abundante de agua y al menos dos ciclones tropicales.

Las autoridades han solicitado a la ONU más recursos aéreos para operaciones de rescate y transporte rápido de ayuda humanitaria, apoyo técnico y logístico, así como suministros humanitarios «vitales» equivalentes a 103 millones de dólares estadounidenses. EFE

