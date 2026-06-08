Suben a 14 los muertos por seísmo en Filipinas, con 7 desaparecidos y más de 100 heridos

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Bangkok, 8 jun (EFE).- El equipo de Defensa Civil de Filipinas elevó este lunes a 14 las muertes confirmadas por el terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, en una actualización del balance oficial que incluye siete personas desaparecidas y más de un centenar de heridos.

El portavoz del organismo, Junie Castillo, declaró que hasta las 13.00 hora local (5.00 GMT) también estimaban que unas 10.000 familias residen en las zonas más afectadas por el seísmo, que ha estado seguido por más de 130 réplicas, algunas de ellas hasta con 6,7 de intensidad.

El primer sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD, en inglés) del Gobierno ha indicado que al menos 131 personas sufrieron heridas de variada consideración, según los datos recogidos de forma preliminar por el Equipo de Respuesta Rápida.

Por su parte, el Departamento de Educación ha ordenado brindar apoyo de emergencia a unas 6.224 escuelas afectadas en cinco regiones de Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, donde unos 3,2 millones de estudiantes se han visto afectados por la suspensión de clases decretada justo el día que comenzaba el año escolar 2026-2027.

Entretanto, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad General Santos, también en Mindanao, canceló 17 vuelos en horas de la mañana, según confirmó en Facebook la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Las autoridades han dicho que numerosas edificaciones resultaron afectadas por el seísmo, entre ellas escuelas, edificios administrativos y centros comerciales. En redes sociales circulan vídeos que muestran el colapso de alguna de estas infraestructuras.

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia «están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas». EFE

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