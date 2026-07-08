Suben a 16.686 las personas que siguen refugiadas en campamentos tras seísmos en Venezuela

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Caracas, 8 jul (EFE).- Al menos 16.686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios actualmente habilitados por el Gobierno de Venezuela tras el doble terremoto de hace dos semanas, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

El ministro detalló a través de su cuenta en Telegram que los campamentos tienen una capacidad instalada de 22.477 plazas, aumentando la cifra publicada en el balance del martes, cuando se reportaron 20.227.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, en el norte del país, tiene la mayor cantidad de personas desplazadas, 10.469 en 26 campamentos, seis de los cuales están en proceso de ampliación, según el informe, con corte a las 6.00 hora local (10.00 GMT).

Entre tanto, en la capital venezolana hay 5.046 personas en los 39 campamentos instalados en el área, mientras que en el estado de Miranda, cercano a Caracas, hay 22 campamentos con 1.171 personas.

Según el último balance oficial de este martes, la cifra de muertos por los terremotos subió a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, mientras que las autoridades venezolanas siguen sin proporcionar una cifra actualizada de desaparecidos.

Este pasado lunes se reanudaron las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no se vieron afectados por los terremotos, mientras que en La Guaira, el más devastado, las labores se concentran en la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

El doble terremoto del pasado 24 de junio es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Hace 59 años, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. EFE

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