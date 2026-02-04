Suben a 18 los muertos en los bombardeos israelíes contra Gaza

3 minutos

Gaza, 4 feb (EFE).- Al menos 18 personas han muerto este miércoles en los bombardeos emprendidos durante la noche por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, la mayoría en la ciudad de Gaza (norte), según el recuento de las morgues y hospitales del enclave.

A las diez víctimas mortales registradas por las autoridades se añaden cuatro fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.

Hasta el momento, el Ejército de Israel sólo confirmó haber lanzado bombardeos «de precisión» en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, y rechazó pronunciarse sobre los ataques en Jan Yunis o la zona de Zeitún, también en la capital gazatí.

El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza registró la muerte de siete personas más provenientes de Tuffah a lo largo de la mañana.

El balance de la capital sitúa en tres los fallecidos en Zeitún y once en Tuffah.

En Jan Yunis, el Hospital Nasser registró la muerte de un cuarto perteneciente a la misma familia (Abu Sitta) de víctimas en los ataques contabilizados previamente, si bien el hospital apuntó que aún no ha sido identificado debido a las quemaduras que presenta el cadáver.

Las otras víctimas mortales son: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12.

En la ciudad de Gaza, los fallecidos que ya habían sido registrados por el Hospital Shifa a causa de los ataques en Tuffah son Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22).

Provenientes de Zeitún, los tres fallecidos contabilizados a primera hora de este miércoles son Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55, y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.

«Los equipos de Defensa Civil en las gobernaciones de la Franja de Gaza llevaron a cabo 30 misiones diferentes desde la mañana del martes 3 de febrero de 2026 hasta la mañana del miércoles», señaló en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí. Entre las misiones hubo 12 actividades de rescate y 12 servicios de ambulancias.

Desde la madrugada, el Ejército israelí ha bombardeado y disparado artillería contra áreas residenciales fuera del perímetro que mantiene bajo su control en Gaza al este de la línea amarilla.

En la capital fuentes locales aseguraron que drones cuadrocópteros habían abierto fuego contra la población, mientras que en Jan Yunis señalaron que el Ejército de Israel había abierto fuego contra la costa desde el mar.

Además, residentes del centro de Gaza denunciaron también fuego de artillería al este de Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij.

En su comunicado este miércoles, el Ejército puntualizó que el ataque de las milicias que hirió al soldado en el norte de Gaza, el cual ya ha sido evacuado a un hospital israelí, constituye una «flagrante violación del acuerdo de alto el fuego».

Más de 530 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800. EFE

