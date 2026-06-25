Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos

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Caracas, 25 jun (EFE).- El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se ha elevado a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, han resultado afectadas, informa este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha detallado que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, «algunos han debido ser evacuados», sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), ha indicado que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este jueves, lo que «ha obligado» a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como «zonas de desastres».

«A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas», ha añadido Rodríguez, quien ha llamado a colaborar en los centros de acopio con lo que se solicite.

Los venezolanos duermen desde la madrugada de este jueves en colchones y colchonetas tendidas sobre el asfalto o refugiados dentro de sus vehículos en las calles, en medio del temor por las réplicas.

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, han vuelto a las calles ante algunas réplicas menores.

Mientras tanto, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.

Las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, tras varias horas de rescate con palas y carretillas. EFE

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