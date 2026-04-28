Suben a 2.534 los muertos y a 7.863 los heridos en dos meses de ataques de Israel a Líbano

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Beirut, 28 abr (EFE).- El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados el pasado 2 de marzo contra el Líbano asciende ya a 2.534 y el de heridos a 7.863, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.

«El balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 28 de abril, es el siguiente: 2.534 fallecidos y 7.863 heridos», indicó en un escueto comunicado el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Este martes, Israel volvió a bombardear diversas áreas del sur del Líbano como Tebnine, Kafra, Jabal al Batoum o Khirbet Selm, en esta última causando la destrucción de varias viviendas y comercios, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde el 17 de abril.

Además, el Ejército israelí ordenó a la población que evacue «de forma inmediata» 16 localidades meridionales ubicadas por debajo del río Litani, región en la que ya mantiene ocupada una franja fronteriza con decenas de aldeas donde ha estado llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas.

El Líbano e Israel mantuvieron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida no está siendo respetada en la práctica. EFE

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