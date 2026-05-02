Suben a 2.659 los muertos en Líbano tras dos meses de ofensiva israelí y pese a la tregua

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El Cairo, 2 may (EFE).- El balance de muertos por los ataques israelíes iniciados hace dos meses contra el Líbano, sobre todo el sur, ascendió este sábado a 2.659 muertos, 41 fallecidos más que la cifra registrada ayer, pese al alto el fuego entre ambos países, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés anunció este sábado que el número total de muertos por la agresión israelí «desde el 2 de marzo hasta el 2 de mayo ascendió a 2.659 mártires y 8.183 heridos», informó la Agencia Oficial de Noticias (ANN).

Israel intensificó sus ataques este viernes y sábado en el sur del Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería que afectaron sobre todo a los distritos de Nabatieh, Tiro, Jezzine, Sidón y Bint Jbeil.

Los bombardeos provocaron la destrucción de edificios residenciales completos y graves daños en barrios enteros, en una nueva intensificación de los ataques, aumentando el número de muertos y los desplazamientos forzosos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado anoche que «atacaron objetivos terroristas» del grupo chií libanés Hizbulá en las provincias meridionales libanesas y «desmantelaron más de 50 emplazamientos de infraestructura».

Mientras, Hizbulá ha seguido atacando en respuesta a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

El pasado 17 de abril entró en vigor una tregua que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre ambos países.

No obstante, el proceso diplomático sigue estancado, y el presidente libanés, Joseph Aoun, insiste en consolidar primero un alto el fuego y detener los ataques israelíes antes de continuar con las reuniones bilaterales entre representantes de Israel y Líbano en Washington, pese a la presión de Estados Unidos. EFE

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