Suben a 21 los presos políticos excarcelados en Cuba, según ONG de derechos humanos

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Madrid, 17 mar (EFE).- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este martes que un total de 21 presos por motivos políticos han sido excarcelados por el Gobierno de La Habana desde que se anunció un proceso acordado con el Vaticano, que contempla la salida de prisión de 51 reclusos.

Pero al mismo tiempo, la ONG con sede en Madrid, denuncia que las autoridades cubanas han detenido arbitrariamente a 15 personas en los últimos días por participar en protestas antigubernamentales en varias provincias del país.

El Gobierno cubano anunció el jueves de la pasada semana su decisión «soberana», consultada con El Vaticano, de excarcelar a estos reclusos.

La mayoría de los excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y cumplían sanciones desde 6 hasta 18 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que ha iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena).

«Desde el anuncio del régimen cubano sobre la excarcelación de 51 presos políticos, se ha observado un aumento de las acciones represivas», indicó el OCDH en un comunicado.

El OCDH denunció que la mayoría de las nuevas detenciones se produjeron en relación con las protestas de Morón (centro) por los prolongados apagones y la escasez de alimentos.

La ONG señaló que en relación con estos últimos sucesos, doce personas permanecen detenidas o sin confirmación de liberación, entre ellas dos menores de edad, y refiere que otras tres fueron liberadas.

Además, recalca que se han reportado «amenazas, vigilancia policial permanente en viviendas, arrestos domiciliarios, brutalidad policial contra manifestantes, citaciones policiales, hostigamiento contra activistas y periodistas, así como denuncias de abusos dentro de las prisiones».

«Estos hechos evidencian un patrón de presión y control dirigido a silenciar la protesta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales», denunció la ONG. EFE

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