Suben a 22 los muertos por la explosión en un túnel hidroeléctrico en India

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Nueva Delhi, 23 jul (EFE).- El número de muertos por una explosión registrada el lunes en un túnel en construcción de la hidroeléctrica estatal india NHPC en el estado de Sikkim, en el Himalaya, aumentó a 22, mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de las víctimas restantes en condiciones peligrosas por la presencia de gases tóxicos.

El balance aumentó después de que los equipos recuperaran nueve cuerpos más durante la noche en el túnel del proyecto hidroeléctrico Teesta Stage VI, en Samardung, en el distrito de Namchi, según informaron este jueves funcionarios locales citados por medios indios.

El accidente ocurrió el lunes en el interior del túnel ADIT-3 del proyecto, cuando unas 25 personas, entre trabajadores y personal de NHPC, quedaron atrapadas tras una combustión de presunto gas metano, de acuerdo con el Gobierno de Sikkim.

NHPC explicó en un comunicado anterior que la causa fue una «liberación repentina y explosiva» de gas metano presuntamente atrapado en formaciones rocosas, lo que generó humo denso y gases tóxicos dentro del túnel.

Las operaciones de búsqueda y recuperación continúan con equipos especializados, si bien los trabajos se han visto dificultados por la acumulación de lodo y agua dentro del túnel, así como por los problemas respiratorios derivados de la presencia de gases tóxicos.

NHPC anunció una compensación de 500.000 rupias (unos 5.178 dólares) para las familias de los fallecidos, mientras las autoridades de Sikkim anunciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

El siniestro se suma a una lista de eventos sobre la seguridad de los grandes proyectos hidroeléctricos y de túneles en el Himalaya indio, una región de alta fragilidad geológica y actividad sísmica donde las obras de infraestructura han generado alertas ambientales y de seguridad. EFE

igr/pcc