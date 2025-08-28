Suben a 24 los cuerpos exhumados de presuntas víctimas de una secta cristiana en Kenia

3 minutos

Nairobi, 28 ago (EFE).- Son ya 24 los cuerpos exhumados desde el pasado jueves en tumbas encontradas en una zona costera del sureste de Kenia, tras el hallazgo de nuevos cadáveres cerca de donde más de 430 personas murieron hace dos años tras ser persuadidas por el líder de una secta para ayunar hasta morir y así encontrarse con Jesucristo, confirmaron las autoridades.

Según detalló a medios locales a última hora del miércoles uno de los patólogos del Gobierno, Richard Njoroge, los sepultureros y peritos forenses abrieron cuatro tumbas durante la jornada y encontraron también esparcidas en la zona más partes corporales, lo que eleva a 21 el número de restos como cráneos, manos o piernas encontrados hasta el momento.

«También recolectamos muchos restos humanos esparcidos alrededor del perímetro de las fosas. Estos también serán procesados mediante (pruebas de) ADN para determinar si coinciden con alguno de los cuerpos que hemos recogido», dijo Njoroge.

Las exhumaciones de las tumbas, muy poco profundas, se están produciendo en la localidad de Kwa Binzaro, situada en la extensa finca boscosa de Chakama, en el condado de Kilifi.

El comisionado del Gobierno en Kilifi, Josephat Biwott, afirmó que las autoridades han «hablado con la gente para fortalecer la vigilancia comunitaria» frente a las actividades de la secta.

La Unidad de Homicidios de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés) ha identificado, hasta el momento, 27 posibles fosas comunes, 20 de las cuales ya han sido abiertas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que estos hechos están vinculados con la llamada «masacre de Shakahola», en referencia al nombre del bosque también situado en Chakama, en el que los seguidores de una secta, incluidos muchos niños, ayunaron hasta la muerte tras ser convencidos por su líder, Paul Mackenzie.

Así, la autoridades creen que algunas de las víctimas que sobrevivieron a esa tragedia no fueron plenamente aceptadas por sus familias o comunidades cuando regresaron, lo que las empujó a volver a la zona, pero esta vez todavía más en el interior del bosque.

Hasta ahora, once sospechosos han sido detenidos en relación a los hallazgos en Kwa Binzaro, incluyendo a la mujer que compró la tierra donde fueron enterradas las víctimas, si bien los propietarios de la finca de Chakama han negado que fueran ellos quien le vendieran el terreno.

Entretanto, siguen desarrollándose en los tribunales diferentes juicios contra Mackenzie, detenido el 14 de abril de 2023.

El líder de la secta se enfrenta junto con sus coacusados a cargos de terrorismo, asesinato de 191 niños y homicidio involuntario de al menos 238 personas.

Las autopsias realizadas tras el hallazgo de los cuerpos en fosas comunes en Shakahola mostraron que, además de los rastros de inanición en todos los cadáveres, algunos tenían también signos de estrangulamiento y asfixia. EFE

lbg/cg