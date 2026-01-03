Suben a 24 los municipios con afectaciones por sismo en Guerrero, sur de México

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- Las autoridades mexicanas actualizaron a 24 el número de municipios del estado de Guerrero que registraron algún tipo de afectación por el sismo de magnitud 6,5, y señalaron que continúa la evaluación de daños y la recuperación de servicios, en coordinación entre los tres órdenes de gobierno, informó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En su más reciente comunicado, la CNPC indicó que “se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” para la atención a la población, la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios tras el movimiento telúrico.

La actualización amplía el universo de localidades con reportes oficiales, que hasta el viernes sumaban 16 municipios guerrerenses que registraron efectos por el sismo, con el reporte de 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio.

Ahora, el listado se elevó a 24 municipios con algún tipo de afectación, entre estas localidades el puerto de Acapulco de Juárez, uno de los sitios turísticos más importantes del país; San Marcos, el epicentro del terremoto; Tecoanapa; Las Vigas; Ayutla de los Libres; San Luis Acatlán; Malinaltepec (Costa Chica)

La CNPC precisó que se mantiene la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios y que, para apoyar esa tarea, desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

También informó que personal técnico especializado de la Comisión Nacional del Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a afectaciones vinculadas al suministro eléctrico.

Las autoridades federales reiteraron que se mantiene la coordinación con instancias estatales y municipales para atender solicitudes de apoyo, mientras avanzan los peritajes y la cuantificación de daños en Guerrero. EFE

jsm/jlp