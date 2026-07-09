Suben a 25 los muertos en ataque en un estado de Sudán del Sur en el día de independencia

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Yuba, 9 jul (EFE).- La cifra de muertos por el ataque armado de este jueves en el estado de Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, aumentó a al menos 25, mientras que otras 20 personas resultaron heridas, informaron a EFE las autoridades locales, en un día en el que Sudán del Sur celebra 15 años de su independencia.

«Puedo confirmar que 25 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en el ataque de hoy. Se han desplegado fuerzas de seguridad y la situación está bajo control, aunque las investigaciones continúan», declaró a EFE Agany Lok Agany, comisionado del condado de Tonj Norte, donde tuvo lugar el ataque.

Jóvenes armados atacaron una comisaría en esa zona y posteriormente se llevaron más de 200 cabezas de ganado, desencadenando uno de los ataques intercomunitarios más mortíferos del año en la región, dijo la fuente.

Entre los fallecidos se encuentra el coronel Anyuat Akol, comandante de la comisaría local, junto con miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, incluido el empresario sudanés Ishac Yacub Adam, originario de Darfur, dijo a EFE el ministro de Información de Warrap, Paul Deng.

Este último ataque se produce apenas un día después de otro brote de violencia en el estado de Warrap que causó 14 muertos, mientras que a principios de esta semana más de 20 personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios separados en la región del Gran Tonj.

La sucesión de incidentes mortales ha suscitado nuevas preocupaciones sobre el deterioro de la situación de seguridad en una de las regiones más inestables de Sudán del Sur.

Este nuevo ataque ha ensombrecido las celebraciones del decimoquinto aniversario de la independencia de Sudán del Sur, un hito con el que los líderes gubernamentales esperaban demostrar el progreso hacia la paz y la reconciliación nacional.

La violencia se produce, además, mientras Sudán del Sur se prepara para sus elecciones generales, prorrogadas en varias ocasiones y ahora previstas para diciembre de 2026.

El estado de Warrap ha sido testigo de ciclos recurrentes de violencia intercomunitaria, impulsados ​​por el robo de ganado, ataques de venganza y disputas por tierras de pastoreo. EFE

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