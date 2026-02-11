Suben a 25 los muertos en un ataque de rebeldes ligados al EI en el este de RD del Congo

2 minutos

Nairobi, 11 feb (EFE).- Al menos 25 personas murieron el pasado fin de semana en un ataque en el este de la República Democrática del Congo (RDC) atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde con lazos difusos con el Estado Islámico (EI), según cifras actualizadas este miércoles por las autoridades locales.

«El martes encontramos cuatro cadáveres nuevos en Mambimbi-Isigo (territorio de Lubero, provincia de Kivu del Norte). Esto eleva a 25 el número de víctimas de la reciente masacre y varios desaparecidos», declaró el jefe del área administrativa de Bapakombe (zona en la que está la localidad de Mambimbi-Isigo), Kasaho Kanyamulamba Boniface, al portal congoleño de noticias 7sur7.

Los hechos ocurrieron entre el pasado viernes por la noche y el sábado, y forzaron a la población a abandonar sus hogares en la localidad atacada y desplazarse hacia lugares más seguros en la zona, como los pueblos de Njiapanda y Manguredjippa.

Boniface instó a los habitantes de la región a extremar la precaución y a notificar cualquier comportamiento o movimiento sospechoso a las fuerzas de seguridad y a las autoridades locales.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

