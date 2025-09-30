Suben a 26 los muertos y a 22 los desaparecidos en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi

(Actualiza el número de víctimas mortales y desaparecidos y añade detalles)

Bangkok, 30 sep (EFE).- Al menos 26 personas han muerto, 22 permanecen desaparecidas y más de un centenar han resultado heridas en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi, la tormenta más mortal en azotar el país en lo que va de año, según informaron este martes las autoridades locales.

El Departamento de Prevención de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura vietnamita precisó que tormentas eléctricas e inundaciones provocaron la mayoría de víctimas, mientras otros perecieron por la caída de árboles.

En la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas, fallecieron 11 personas, de acuerdo con la oficialista Vietnam News Agency (VNA).

Bualoi, que llegó a territorio vietnamita el lunes alrededor de las 5:00 hora local (22:00 GMT del domingo) con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, dejó hoy más precipitaciones, apuntó el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

«Es probable que las lluvias provoquen riadas y deslizamientos de tierra», alertó la agencia en un comunicado.

El Gobierno ordenó la víspera la movilización de efectivos militares para centrarse en la respuesta de emergencia y en las tareas de reparación.

Antes de la llegada del tifón, las autoridades vietnamitas se apresuraron el domingo a emitir ordenes de evacuación para casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad portuaria de Da Nang, en el centro del país.

Tras cruzar Laos la víspera, la tormenta alcanza ahora el noreste de Birmania (Myanmar), donde se espera que se desvanezca este martes.

La semana pasada, Bualoi dejó al menos 14 muertos a su paso por Filipinas.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y dejó 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país fue también duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra. EFE

