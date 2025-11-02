Suben a 28 los fallecidos en Jamaica por el paso del huracán Melissa

1 minuto

Kingston/San Juan, 2 nov (EFE).- Al menos 28 personas han muerto en Jamaica a causa del huracán Melissa, que impactó en la isla como categoría 5 y causó daños devastadores, según confirmó este domingo el Gobierno.

La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó en un comunicado que aún están verificando «informes adicionales sobre posibles muertos».

La última cifra de víctimas mortales ofrecida por las autoridades era de 19, pero esto datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el huracán. EFE

mv/jgb