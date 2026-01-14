Suben a 29 los muertos y a 67 los heridos tras caer una grúa sobre un tren en Tailandia

1 minuto

Bangkok, 14 ene (EFE).- Al menos 29 personas han muerto y 67 han resultado heridas este miércoles en Tailandia después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país, según las últimas cifras oficiales.

Los equipos de rescate señalaron a EFE que «podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren», en el que viajaban cerca de dos centenares de pasajeros en el momento del accidente, ocurrido en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

El siniestro se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming cayó sobre el tren en movimiento, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar. EFE

igx-pwy-mca/pav/rml

(foto)(vídeo)