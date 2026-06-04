Suben a 3.526 los muertos en Líbano, donde siguen los ataques pese a los esfuerzos de paz

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Beirut, 4 jun (EFE).- El número de fallecidos desde el inicio del conflicto en el Líbano aumentó este jueves a 3.526, mientras continúan los ataques pese a los esfuerzos de desescalada y el anuncio de un posible acuerdo de alto el fuego condicionado a la retira del grupo chií Hizbula.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 4 de junio es el siguiente: 3.526 muertos y 10.733 heridos», informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, parte del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), al menos tres personas perdieron la vida en un bombardeo contra la localidad de Abbasiya, mientras que en lo que va de jueves también se han registrado ataques en otras zonas meridionales como Deir Intar, Mansouri, Rashkananiye o Kfar Tebnit.

Por su parte, Hizbulá también reivindicó al menos dos acciones contra las tropas israelíes presentes en el castillo de Beaufort, un monumento de relevancia histórica y estratégica que tomaron el pasado fin de semana en el sur del Líbano.

Tras dos días de negociaciones en Washington, el Líbano, Israel y la mediación estadounidense acordaron anoche un alto el fuego condicionado a que la milicia cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.

El plan también contempla la creación de «zonas piloto» controladas por el Ejército libanés, propuestas con las que el jefe de Hizbulá, Naim Qassem, parece no estar de acuerdo, si bien todavía no se ha presentado una respuesta oficial al respecto. EFE

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