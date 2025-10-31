Suben a 32 los peruanos afectados por huracán Melissa en Jamaica que buscan volver a Perú

Lima, 31 oct (EFE).- El número de peruanos afectados a causa del devastador paso del huracán Melissa por Jamaica se elevó a 32, que están a la espera de encontrar la forma de regresar a Perú, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los 32 peruanos, que se encuentran en buen estado, tienen comunicación directa con la coordinadora consular ad honorem en Bahía Montego, bajo las instrucciones de la oficina consular de Perú en Panamá para asistirlos y darles orientación.

«Se viene gestionando la transferencia de recursos para asegurar el alojamiento y alimentación de los afectados que lo requieran hasta que las condiciones de los aeropuertos de Jamaica permitan los vuelos de salida», señaló la Cancillería peruana.

El huracán Melissa ha causado a su paso por el Caribe decenas de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve.

El último balance de daños en Jamaica registra 19 fallecidos, y la reapertura de los aeropuertos internacionales de la isla ha permitido en las últimas 24 horas la llegada de más de una decena de vuelos con suministros de ayuda. EFE

