Suben a 33 los gazatíes fallecidos hoy a medida que Israel avanza en la toma de la capital

Jerusalén, 9 sep (EFE).- Al menos 33 gazatíes murieron este martes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a medida que el Ejército israelí intensifica sus ataques para tomar la capital del enclave, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

De acuerdo con los datos, que recogen los fallecidos desde la medianoche hasta las 16.00 hora local (13.00 GMT) de este martes, 15 de las víctimas fueron trasladadas al hospital Nasser, en el sur del enclave; once al hospital Al Shifa, en la capital gazatí; cinco al hospital Bautista, y las dos restantes fueron derivadas al hospital Al Awda, en Nuseirat (centro), y al hospital Al Aqsa.

La ofensiva israelí avanza en la capital con demoliciones sistemáticas de edificios y viviendas, además de órdenes de desplazamiento de la población -según fuentes locales hay cerca de 850.000 personas- hacia el sur del enclave.

Según el personal médico, los hospitales en toda la Franja están desabastecidos y colapsados, con salas que operan con una ocupación cercana al 300 %.

Mientras la población se concentra en el sur, las perspectivas de un alto el fuego entre Israel y Hamás no parece cercano, tras un ataque en Jerusalén el lunes que causó seis muertos, un hecho reivindicado por un brazo armado del grupo islamista Hamás.

A esto se sumó este martes un bombardeo israelí en Doha contra líderes de Hamás, según confirmó a EFE un oficial israelí. EFE

