The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Suben a 35 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 140 siguen desaparecidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Madrid, 5 jul (EFE).- El número de españoles muertos en los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela llega ya a 35, mientras que son 140 los que siguen desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, según informó este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Las personas localizadas bajo los escombros centran los esfuerzos de los equipos de rescate en estos momentos, señaló también Exteriores.

Los dos potentes terremotos del 24 de junio causaron al menos 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, según el último balance del Gobierno venezolano.

Todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen si lo necesitan. EFE

ftv/ie/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR