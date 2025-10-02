Suben a 36 los muertos en el derrumbe de una iglesia en construcción en Etiopía

Nairobi, 2 oct (EFE).- El número de muertos en el derrumbe parcial de una iglesia en construcción sucedido este miércoles en el norte de Etiopía, en la región de Amhara, subió de 25 a 36, mientras 200 personas resultaron heridas, confirmaron las autoridades.

«El número de muertos asciende a 36 y podría aumentar aún más (…) Más de 200 personas resultaron heridas», informó el jefe de Policía del distrito, inspector Ahmed Gebeyehu, según recogió la televisión pública etíope Fana Broadcasting a última hora del miércoles.

Algunos heridos están recibiendo atención médica en un hospital local, detalló Ahmed, mientras los más graves fueron trasladados a la capital, Adís Abeba.

El accidente se produjo a primera hora de la mañana, cuando numerosos fieles subieron a un andamio de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en esa urbe, situada a unos 130 kilómetros por carretera al este Adís de Abeba, para participar en la festividad anual de Santa María.

Sin embargo, el peso acumulado provocó el colapso de la estructura, provocando una tragedia en la que murieron también niños y ancianos, según detalló a EFE el miércoles Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria Arerti.

Imágenes difundidas en las redes sociales de la administración local muestran la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y seres queridos de las víctimas se congregaron en el lugar.

En un comunicado difundido a través de la red social Facebook el Gobierno etíope lamentó los hechos y expresó «su profundo pesar ante esta trágica noticia», al ofrecer su pésame a las familias de las víctimas.

«Etiopía está llevando a cabo importantes obras de construcción, desde grandes presas hasta pequeñas vallas privadas. Pero, en todos los trabajos de este tipo, la seguridad debe ser una prioridad y nuestras leyes de construcción se han diseñado teniendo en cuenta este principio», añadió el Ejecutivo.

Los derrumbes de infraestructuras son frecuentes en Etiopía. En 2024 un edificio residencial se desplomó en la capital, causando siete muertos.

En 2022, otro colapso en Merkato, uno de los mercados abiertos más grandes de África y ubicado en Adís Abeba, causó al menos seis muertos y siete heridos. EFE

