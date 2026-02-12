Suben a 38 los muertos por el paso del ciclón tropical Gezani en el este de Madagascar

Nairobi, 12 feb (EFE).- La cifra de personas fallecidas tras la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar el martes subió de 36 a 38, según informó este jueves la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

El organismo también notificó 374 heridos y seis desaparecidos en las cinco regiones y 22 distritos del país insular, donde se han abierto 45 centros de alojamiento para asistir a la población afectada.

La mayoría de los fallecidos se concentra en Toamasina (32), la segunda ciudad más grande de Madagascar, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80 por ciento de la ciudad; mientras que el resto de muertes se dieron en Ambatondrazaka (dos), Anjozorobe (una), Brickaville (una), Ankazobe (una) y en Manjakandriana (una).

Hasta el momento, unas 264.531 personas se vieron afectadas y 12.140 se encuentran desplazadas como consecuencia de ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora.

El temporal también provocó que 13.203 viviendas se inundasen, otras 37.302 sufrieran daños y hasta 18.135 quedasen totalmente destruidas.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del Fytia el pasado 31 de enero, que atravesó el país de oeste a este, con un balance final de 14 muertos y que afectó a más de 85.000 habitantes.

En respuesta a los dos ciclones tropicales, las Naciones Unidas han desbloqueado 5 millones de dólares a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU, informó la BNGRC en un comunicado.

Unos dos millones se destinarán a 30.000 personas en los distritos más afectados de la región y los otros tres millones de dólares serán para respuestas anticipatorias.

«Las acciones anticipatorias se lanzaron desde el martes 10 de febrero y continuarán durante los próximos meses, llegando a aproximadamente 93.000 personas en total, tal como se prevé en el protocolo que rige la asignación», agregó la entidad malgache.

Como consecuencia del temporal, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

«Se constataron daños importantes, especialmente la destrucción de infraestructuras del Estado y de numerosas viviendas, la interrupción del transporte, el deterioro de carreteras, la devastación de arrozales debido a las inundaciones, así como daños en escuelas y centros de salud», señaló el Consejo de Ministros en un documento.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique prevé que Gezani toque tierra en África austral este viernes por la noche, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas. EFE

