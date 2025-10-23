Suben a 39 los muertos en la explosión de una camión cargado de gasolina en Nigeria

2 minutos

Lagos, 23 oct (EFE).- El número de muertos en la explosión de un camión cisterna de gasolina que volcó en el estado de Níger, en el oeste de Nigeria, subió de 35 a 39, según informó la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias del país (NEMA, en inglés).

En un comunicado que recogen este jueves medios locales, la NEMA confirmó que el accidente ocurrido el pasado martes hirió también a más de sesenta personas, por encima de las cuarenta reportadas previamente por la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias de Níger (NSEMA), y que entre las víctimas se encuentran niños.

«La explosión, que se produjo alrededor de las 15.45 horas (14.45 hora local) en la carretera Bida–Badegi–Agaie, se cobró 39 vidas y dejo a más de sesenta personas con quemaduras graves, entre ellas hombres, mujeres y niños», señaló la NEMA a través de la red social X.

«Las víctimas se encontraban entre las personas que intentaban recoger combustible de un camión cisterna volcado cuando la explosión ocurrió», añadió.

Según la agencia, sus equipos, en colaboración con la NSEMA, la Policía, otras agencias y voluntarios de la comunidad evacuaron con éxito a los heridos a centros médicos cercanos para que fueran tratados de urgencia.

El camión volcó tras un accidente aislado en la citada autopista y estalló cuando los residentes locales se apresuraron a recoger combustible del lugar del siniestro, explicó a última hora del martes el portavoz estatal, Wasiu Abiodun.

«Desafortunadamente, residentes de los alrededores de la aldea de Essa, vía Katcha, acudieron al lugar y estaban recogiendo combustible para uso doméstico, pero en el proceso, el camión cisterna se sumió repentinamente en un infierno», explicó Abiodun en otro comunicado.

Agentes de policía fueron desplegados en la zona para realizar operaciones de rescate y se abrió una investigación para identificar al conductor y al propietario del camión.

Este tipo de tragedias que implican a camiones cisterna que transportan combustible suceden con relativa frecuencia en Nigeria, uno de las potencias petroleras de África.

Suelen ocurrir debido al mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del tráfico y la falta de adhesión a las normas de seguridad por parte de los conductores de camiones, así como al comportamiento imprudente de los ciudadanos.

El pasado enero al menos 98 personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina también en el estado de Níger. EFE

bb-lbg/jgb