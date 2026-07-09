Suben a 39 los muertos tras las lluvias causadas por el tifón Maysak en el sur de China

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Pekín, 9 jul (EFE).- El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que toca tierra este año en China, ha dejado al menos 39 fallecidos y nueve desaparecidos en la región meridional de Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning, capital regional.

El último balance oficial presentado por las autoridades locales la mañana local de este jueves aumentó el número de muertos de seis a 39, mientras que redujo el de desaparecidos, que antes se contabilizaban en once.

Este último recuento no incluyó cifras actualizadas de evacuados ni de afectados por el temporal que, en la víspera, era de 130.000 y 375.000, respectivamente, en toda la región, de una superficie similar a la de Rumanía y con 50 millones de habitantes.

El embalse Liulan, situado en la localidad Hengzhou, bajo administración de Nanning, sufrió dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo, según personal de la instalación citado por medios locales.

Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron acumulados de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad en Guangxi, donde continúan diversas tareas como el traslado y la evacuación, el apoyo a los medios de vida de la población y la vigilancia y alerta temprana.

Según el observatorio meteorológico regional, el tifón se intensificó cerca de la costa de Guangxi y permaneció unas 26 horas en la región con fuerza de tormenta tropical antes de degradarse a depresión tropical, lo que favoreció un episodio de lluvias amplio, persistente y de acumulados elevados a principios de semana.

Maysak, que tocó tierra en China el pasado viernes, ya había obligado en días anteriores a suspender vuelos, trenes y ferris en la isla meridional de Hainan y a activar respuestas marítimas en la provincia de Cantón.

El país ha sido víctima esta semana de múltiples desastres naturales, con un deslizamiento de tierra en la provincia noroccidental de Gansu que dejó 21 fallecidos y un episodio de convección severa con fuertes vientos y tornados en Hubei que se saldó con once muertos.

Frente a este escenario, el presidente chino, Xi Jinping, instó este martes a desplegar todos los esfuerzos posibles en las labores de rescate, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, a lo que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos, con el supertifón Bavi avanzando hacia el país, advirtieron meteorólogos locales, que añadieron que sus efectos se empezarán a hacer notar a partir de este jueves en el sureste. EFE

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