The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Suben a 394 los muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano, entre ellos 83 niños

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Beirut, 8 mar (EFE).- El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, informó este domingo el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

El ministro anunció en una rueda de prensa que entre los heridos también hay un gran número de menores, 254, y criticó que los ataques han dejado víctimas entre el personal sanitario, demostrando que los objetivos «no son combatientes ni instalaciones militares». EFE

njd/jlp

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR