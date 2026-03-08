Suben a 394 los muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano, entre ellos 83 niños

Beirut, 8 mar (EFE).- El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, informó este domingo el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

El ministro anunció en una rueda de prensa que entre los heridos también hay un gran número de menores, 254, y criticó que los ataques han dejado víctimas entre el personal sanitario, demostrando que los objetivos «no son combatientes ni instalaciones militares». EFE

