Suben a 4 las víctimas de un misil iraní en Cisjordania con la muerte de una embarazada

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Beit Awa (Cisjordania), 19 mar (EFE).- Una mujer embarazada que estaba en estado crítico murió este jueves tras el impacto este miércoles noche de fragmentos de un misil iraní de racimo en la localidad de Beit Awa (sur de Cisjordania ocupada), con lo que sube a cuatro la cifra total de palestinas fallecidas en este suceso ocurrido en un salón de belleza.

Según informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado, la última víctima mortal es Asil Samir Masalma, de 32 años y con un embarazo en su sexto mes de gestación, que fue trasladada por los servicios de emergencia al Hospital Al Ahli de la vecina ciudad de Hebrón, capital de la gobernación homónima, donde este jueves se certificó su defunción.

El resto de fallecidas -todas eran familiares entre sí- son Sahira Masalma, de 37 años; Amal Masalma, de 29 años y también embarazada; y Mais Masalma, de 22 años.

Un niño también resultó gravemente herido pero su estado se estabilizó en el Hospital Gubernamental de Dura, según Sanidad.

La misma fuente agrega que los bancos de sangre estaban «completamente preparados y no se reportó escasez».

«Los equipos médicos del Hospital Gubernamental de Dura, reforzados por personal del Hospital Gubernamental de Hebrón, atendieron y estabilizaron a los heridos, mientras que algunos fueron trasladados a otros hospitales de la gobernación», continúa el comunicado.

Las mujeres fallecieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche del martes al miércoles, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania.

Según pudo confirmar EFE, el impacto se produjo contra una casa prefabricada ubicada en Beit Awa que funcionaba como salón de belleza y donde las víctimas se estaban preparando para la celebración del Aid Al Fitr, la fiesta que marca el final del Ramadán.

La Media Luna Roja palestina informó este miércoles por la noche que los controles de tránsito israelíes (‘checkpoints’) para llegar hasta el área provocaron retrasos, obligando a las ambulancias a tomar rutas alternativas largas y accidentadas, lo que afectó «gravemente la crucial ‘hora de oro’ para las intervenciones de salvamento».

«De tardar 10 minutos si no hubiera controles a demorarnos 25 minutos. Sin duda, esto perjudicó nuestras operaciones», comentó este jueves a EFE un representante de la Media Luna Roja palestina.

El Ejército israelí confirmó a EFE que los fragmentos que cayeron sobre Hebrón fueron fruto de un misil de racimo, un tipo de proyectil usado por Irán contra Israel que se abre en el aire y deja caer decenas de pequeñas bombas en un radio de hasta diez kilómetros, lo que los hace difíciles de interceptar.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino.

Quince personas han muerto en suelo israelí por ataques iraníes en los 20 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. EFE

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