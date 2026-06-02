Suben a 4 los muertos y 127 los heridos por ataques israelíes junto a un hospital libanés

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Beirut, 2 jun (EFE).- El número de muertos en los ataques israelíes perpetrados el lunes contra las inmediaciones del Hospital Jabal Amel de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, aumentó a cuatro y el de heridos a 127, entre ellos 39 trabajadores del centro hospitalario.

Según un comunicado emitido este martes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, entre los 127 heridos a causa de los bombardeos hay cuatro médicos, 27 enfermeras y otros ocho miembros del personal del Jabal Amel, cuatro de los cuales se encuentran en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

«El ataque también causó daños graves y extensos en las diferentes plantas, departamentos y el aparcamiento del hospital», denunció la oficina gubernamental, que anoche ya había difundido vídeos en los que se podía apreciar la magnitud de los ataques y de su impacto en las instalaciones sanitarias.

El Jabal Amel, uno de los principales hospitales de Tiro y el que más víctimas del conflicto había estado recibiendo en la ciudad desde el inicio de las hostilidades el pasado marzo, ya había resultado dañado anteriormente por bombardeos ocurridos en sus inmediaciones.

Desde el inicio del conflicto, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego técnico en vigor entre ambos países.

Solo entre el 21 y el 22 de mayo fallecieron seis paramédicos y varios más resultaron heridos en dos ataques en la región meridional libanesa, uno de ellos dirigido de forma deliberada contra un centro de ambulancias. EFE

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