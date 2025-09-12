The Swiss voice in the world since 1935

Suben a 48 los afectados por explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Venezuela

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 12 sep (EFE).- La cifra de afectados por la explosión del jueves en una fábrica de fuegos artificiales en el noroeste de Venezuela se elevó a 48, de los cuales 46 ya están en sus casas «con tratamiento y con seguimiento» médico, informó este viernes el gobernador del estado Zulia, el chavista Luis Caldera, sin detallar el estado de las otras dos personas.

«Ya tenemos (a) 46 de las 48 personas afectadas directamente en sus casas con tratamiento y con seguimiento», dijo en un vídeo publicado en Instagram por la Alcaldía de San Francisco, el municipio zuliano donde ocurrió el hecho.

Hasta la tarde del jueves, las autoridades registraban 23 heridos por la explosión, que se produjo a las 9:37 hora local (13:37 GMT) del 11 de septiembre en la denominada Zona Industrial de Maracaibo, la capital de Zulia, y que funciona en la vecina localidad de San Francisco.

En el vídeo, el gobernador anunció la instalación de un equipo integrado por funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía), organismos de inteligencia y bomberos que trabajará de forma «permanente» para «determinar las causas del siniestro».

Además, indicó que este viernes comienza una fase de recuperación de la zona y de atención a los vecinos de la fábrica, debido a que la explosión también dejó, al menos, 482 casas afectadas, según el balance del jueves, un proceso del que estará encargado el alcalde de San Francisco, Héctor Soto.

La recuperación del sector contará «con respaldo regional y nacional, en articulación con cuerpos bomberiles de cinco municipios», según las autoridades, que aseguraron también que, desde «el primer momento de la emergencia», ha habido un «despliegue de ambulancias, activación hospitalaria, dotación de insumos y monitoreo constante».EFE

csm/rbc/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR