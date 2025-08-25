The Swiss voice in the world since 1935

Suben a 5 los periodistas gazatíes muertos en el ataque israelí contra el hospital Nasser

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 25 ago (EFE).- El número de periodistas asesinados este lunes en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas.

El fallecido ha sido identificado como el periodista Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed y otros medios de comunicación, detalló en un comunicado la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás.

Como Aziz, fueron asesinados hoy otros cuatro compañeros que trabajaban para medios internacionales: Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (freelance).

En total, al menos 20 personas han muerto, entre ellos un rescatista y un estudiante de último año de medicina.

En imágenes retransmitidas en directo desde el hospital se ve a un grupo de personas en el descansillo de la escalera de incendios del último piso del Nasser, cuando se produce una explosión y todo se llena de humo.

«La Oficina de Medios del Gobierno condena enérgicamente los ataques, asesinatos y persecuciones sistemáticas contra periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí», denunciaron en el comunicado las autoridades de Hamás, que exigieron la intervención internacional para detener el genocidio y proteger a los periodistas.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados, según las autoridades gazatíes. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja, alrededor de un tercio de ellos niños.EFE

pms/jdg/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR