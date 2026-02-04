Suben a 556 los gazatíes muertos desde el alto el fuego, tras 21 fallecidos en ataques hoy

Gaza, 4 feb (EFE).- El número total de gazatíes muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego aumentó a 556, entre ellos más de 115 menores, tras una oleada de ataques la madrugada de este miércoles que ha causado al menos 21 fallecidos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Además de los fallecidos hay también 38 heridos, detalla el comunicado de Sanidad, que eleva el total de heridos desde el ese 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor la tregua, a 1.500. EFE

