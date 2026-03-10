Suben a 570 los muertos, más de 1.400 los heridos y a 759.000 los desplazados en el Líbano

Beirut, 10 mar (EFE).- El número de muertos en ocho días de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 570, el de heridos a más de 1.400 y el de desplazados registrados con las autoridades a 759.000, informó este martes la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

Según el último informe emitido por el departamento, en las últimas 24 horas se han registrado 84 nuevos fallecimientos y 131 heridos en diferentes zonas del país, por lo que el balance total de víctimas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo se sitúa en 570 muertos y 1.444 heridos.

Además, la intensa ofensiva aérea israelí ha obligado a 759.300 personas a abandonar sus hogares, aunque esta cifra solo refleja el número de personas que se han autoregistrado con las autoridades pertinentes. EFE

