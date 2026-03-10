Suben a 570 los muertos, más de 1.400 los heridos y a 759.000 los desplazados en el Líbano

Beirut, 10 mar (EFE).- El número de muertos en ocho días de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 570, el de heridos a más de 1.400 y el de desplazados registrados con las autoridades a 759.000, informó este martes la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano.

Según el último informe emitido por el departamento, en las últimas 24 horas se han registrado 84 nuevos fallecimientos y 131 heridos en diferentes zonas del país, por lo que el balance total de víctimas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo se sitúa en 570 muertos y 1.444 heridos.

Además, la intensa ofensiva aérea israelí ha obligado a 759.300 personas a abandonar sus hogares, aunque esta cifra solo refleja el número de desplazados que se han registrado con las autoridades pertinentes.

De ellas, 122.600 permanecen en 580 centros educativos habilitados como albergues oficiales.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado judío.

El estallido de violencia, enmarcado en la guerra de Irán, comenzó apenas 15 meses después de que el Líbano e Israel alcanzaran un acuerdo de alto el fuego para poner fin a otro conflicto, que ya había dejado 4.000 muertos más en el país entre 2023 y 2024. EFE

