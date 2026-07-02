Suben a 6 los muertos tras explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

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(Actualiza la cifra de víctimas y agrega declaraciones de autoridades)

Damasco, 2 jul (EFE).- La cifra de muertos por la explosión este jueves de un artefacto colocado en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco subió a seis, al tiempo que otras 22 personas resultaron heridas, informaron fuentes oficiales.

La televisión oficial siria Al Ijbariya, citando al Ministerio de Salud, informó de este balance de víctimas derivado de la explosión, que no ha sido reivindicada por ningún grupo y ocurrió en la zona de Hiyaz, en la capital siria.

El Ministerio del Interior sirio confirmó que la explosión se produjo por un artefacto improvisado colocado en el lugar, donde patrullas de las Fuerzas de Seguridad Interna establecieron un perímetro de seguridad.

Varias ambulancias se desplazaron inmediatamente hasta la zona, frecuentada por profesionales de la Justicia, tras recibir el aviso para evacuar a los heridos y brindarles asistencia médica, informó la agencia nacional de noticias siria, SANA.

La agencia añadió que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos de la explosión y su autoría.

Según constató EFE sobre el terreno, también se desplegaron equipos de la Defensa Civil y las fuerzas de seguridad acordonaron las carreteras circundantes, con el acceso a la calle bloqueado en ambas direcciones.

«Las próximas investigaciones revelarán más detalles, y todos aquellos que hayan derramado sangre siria recibirán su castigo», afirmó el gobernador de Damasco, Maher Marwan, quien agregó que «hay fuerzas que acechan la estabilidad de la región y tratan de socavar la seguridad», sin señalar a ningún grupo.

Marwan subrayó que las autoridades trabajan a diario para reforzar las condiciones de seguridad y aumentar el nivel de estabilidad en la capital siria.

El suceso tiene lugar en la misma jornada en la que el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, se encuentra de visita oficial en el Líbano con el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales con el país vecino. EFE

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(foto)(vídeo)