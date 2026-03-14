Suben a 62 la cifra de muertos, incluidos 8 niños, por las inundaciones en Kenia

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Nairobi, 14 mar (EFE).- Al menos 62 personas -incluidos ocho niños, ocho mujeres y 46 hombres- murieron en Kenia por las fuertes lluvias e inundaciones que se produjeron entre los pasados día 6 por la tarde y día 7, mientras otras nueve personas permanecen desaparecidas, informó este sábado el Ministerio del Interior.

En 18 condados afectados hasta el momento, de un total de 47, más de 12.300 hogares se vieron desplazados por el temporal, indicaron las autoridades en un comunicado.

Una de las ciudades más afectadas fue la capital, Nairobi, donde murieron al menos 33 personas, seguido por el este del país, donde 17 personas perdieron la vida.

Algunos de los condados afectados más allá de Nairobi son Kisumu, Busia y Siaya (oeste); Taita Taveta y Kwale (sur) o Wajir (noreste).

«Varias regiones del país siguen experimentando fuertes lluvias», alertó el Gobierno, al señalar que «infraestructuras clave» resultaron dañadas, con inundaciones tanto en áreas residenciales como en mercados, negocios y centros educativos y la destrucción de granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios quedaron interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

El Ministerio del Interior indicó que el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) alertó de «lluvias intensas continuadas, inundaciones repentinas y tormentas durante la primera parte de la temporada de lluvias, aunque la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar a lo largo del mes».

Según alertó el KMD el pasado fin de semana, estas lluvias son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero de 2026 y ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

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