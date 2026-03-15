Suben a 66, incluidos 8 niños, los muertos por las lluvias e inundaciones en Kenia

3 minutos

Nairobi, 15 mar (EFE).- Al menos 66 personas -incluyendo ocho niños- murieron en Kenia por las fuertes lluvias que han golpeado recientemente el país, especialmente Nairobi, confirmó este domingo la Policía, después de que un fuerte temporal provocara de nuevo inundaciones la víspera en la capital keniana.

«El Servicio Nacional de Policía (NPS, en inglés), en el marco de la colaboración de varias agencias junto con los socios pertinentes, ha intensificado las operaciones de búsqueda y rescate tras las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones que han afectado a diversas partes del país», indicó un comunicado policial.

Según las fuerzas de seguridad, entre los muertos hay 50 hombres, ocho mujeres y ocho niños, y Nairobi concentra el mayor número de muertos -33-, seguida de la región oriental del país, con 18 fallecidos, y de la zona del valle del Rift, con ocho.

Algunos condados afectados más allá de la capital son Kisumu, Busia y Siaya (oeste); Taita Taveta y Kwale (sur) o Wajir (noreste).

«Además, más de 2.000 familias se han visto desplazadas de sus hogares, mientras que infraestructuras y propiedades han resultado dañadas en todo el país», añadieron, si bien el Ministerio del Interior keniano ha cifrado en más de 12.300 los hogares desplazados, en 18 de los 47 condados del país.

Anoche se repitieron las escenas de calles y viviendas inundadas, coches flotando y partes de inmuebles y carreteras destrozadas en Nairobi, después de que las lluvias de la pasada semana -en la noche entre los pasados días 6 y 7- dañaran «infraestructuras clave», con inundaciones tanto en áreas residenciales como en mercados, negocios y centros educativos y la destrucción de granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios quedaron interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en las líneas de suministro de agua.

Según las autoridades, un estudio identificó 37 barrios de la capital situados cerca de ríos -como el río de Nairobi, el de Mathare o del Ngong- o en zonas expuestas a inundaciones.

Esta madrugada, la Cruz Roja keniana informó de que sus equipos estaban sobre el terreno y de que al menos once personas habían sido rescatadas en Nairobi de un matatu (miniautobús local) y dos niños de una casa inundada en el barrio de Kilimani.

El Ministerio del Interior indicó que el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) alertó de «lluvias intensas y continuadas, inundaciones repentinas y tormentas durante la primera parte de la temporada de lluvias, aunque la intensidad de las precipitaciones puede fluctuar a lo largo del mes».

Según advirtió el KMD el pasado fin de semana, estas lluvias son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero y ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

lbg/mgr