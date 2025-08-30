Suben a 76 los muertos este sábado en Gaza por ataques israelíes, 56 en la capital

Gaza, 30 ago (EFE).- Los hospitales de la Franja de Gaza registraron 76 muertos este sábado hasta las 21:40 hora local (18:40 GMT) por ataques israelíes, que se producen cada vez con más intensidad en la ciudad de Gaza, donde Israel mató a 56 personas dentro de su plan para tomar la capital gazatí.

De acuerdo a los datos de los hospitales del enclave palestino a los que tuvo acceso EFE, 38 de los fallecidos llegaron a los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda en la capital gazatí, que en los últimos días está siendo atacada intensamente por Israel por el sur, el este y el norte como parte del plan de invasión de la ciudad aprobado por el Gobierno, que conllevaría el desplazamiento de su millón de habitantes.

En la capital gazatí, el Ejército israelí mató a 12 palestinos, cinco de ellos menores, en un bombardeo contra un horno comunitario, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, en un mensaje a la prensa.

El ataque se produjo en la zona de Sheikh Radwan, en el norte de la localidad, a medida que las fuerzas israelíes intensifican sus bombardeos y las tropas avanzan lentamente hacia el interior de la ciudad.

En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver varios cuerpos tirados por el suelo junto a trozos de pan.

Además, en el barrio de Rimal, el Ejército israelí bombardeó un edificio residencial de varias plantas, matando al menos a siete personas.

Basal dijo que algunos gazatíes que simplemente estaban andando por la calle junto al edificio resultaron heridos por el ataque.

En un breve mensaje, el Ejército israelí dijo que este sábado llevó a cabo un ataque contra un «terrorista clave de Hamás» en la ciudad de Gaza, sin dar más detalles sobre la ubicación o el objetivo.

Además, otras cuatro personas murieron, entre ellas un padre y su hija, en un ataque contra un café en Al Shati, en el noroeste de la ciudad de Gaza, según fuentes locales.

Cinco personas más fallecieron por fuego israelí y 95 resultaron heridas en la zona de Zikim, en el extremo norte de la Franja, encima de la ciudad de Gaza, cuando intentaban coger comida de los camiones que entran por allí desde Israel, indicaron dichas fuentes.

Otros cinco cadáveres llegaron al hospital Mártires de Al Aqsa, en el centro del enclave, y 15 más al Naser, en el sur, de acuerdo a los datos de los centros sanitarios gazatíes.

Entre los fallecidos se encuentran al menos cuatro personas que fueron abatidas mientras trataban de recibir comida en uno de los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), el organismo apoyado por Israel y EE.UU. para distribuir alimentos en la devastada Franja, según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat (centro), que recibió los cadáveres.

Más de 63.000 gazatíes han muerto y otros 159.000 han resultado heridos en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el registro de las autoridades sanitarias.

Además, 322 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.

