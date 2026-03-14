Suben a 826 los muertos en los ataques israelíes en Líbano y los heridos superan los 2.000

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Beirut, 14 mar (EFE).- El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a 826 y el de heridos supera los 2.000, después de que más de medio centenar de personas perdieran la vida en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la ofensiva aérea el pasado 2 de marzo, 826 personas murieron en diferentes puntos del país y otras 2.009 resultaron heridas, 76 de ellas solo desde la tarde del viernes, informó este sábado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública. EFE

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