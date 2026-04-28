Suben a cuatro los palestinos muertos en un ataque israelí a un vehículo en ciudad de Gaza

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(Actualiza la cifra e información de los fallecidos)

Gaza, 28 abr (EFE).- Israel mató este martes a cuatro palestinos, entre ellos un menor de 15 años, en un ataque a un vehículo en la zona oeste de ciudad de Gaza, la capital de la Franja, según informaron fuentes médicas del enclave palestino, que se suman a un niño de 9 años muerto por fuego israelí en el sur del enclave.

Según fuentes del personal del hospital gazatí de Al Shifa, un ataque israelí dirigido contra un vehículo en la rotonda de Haidar, al oeste de la ciudad de Gaza, mató a cuatro personas -entre las que se encontraban un padre y su hijo de 15 años- e hirió a 2 más.

Tanto los heridos como los fallecidos fueron trasladados a este centro médico, confirmaron las mismas fuentes.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre este incidente.

Esta mañana, Israel mató además a un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña de los escombros de casas destruidas en el sur de Gaza, cerca de la línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Además, una mujer de 49 años resultó herida en la cabeza por munición israelí en la zona conocida como Campamento Egipcio del norte de Gaza, también cerca de esta línea divisoria.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, ya son 818 los fallecidos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 y 2.301 los heridos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Sanidad sitúa en 72.594 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos. EFE

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